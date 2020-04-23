Меркель сменила роскошное авто на потертый минивэн

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23 апреля 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Ангела Меркель. Фото: соцсети

Канцлер Германии Ангела Меркель на время пандемии коронавируса отказалась от привычного служебного автомобиля представительского класса и сменила средство передвижения на старый минивэн.

Предполагается, что таким образом Меркель удается соблюдать рекомендованную дистанцию в полтора метра между ней и водителем во время поездок. Канцлер ФРГ в принципе серьезно отнеслась к советам по профилактике заболевания – журналистам удалось заснять, как возле здания парламента ее встречают представители правоохранительных органов с антисептиком.

Отмечается, что другие политики в Германии не последовали примеру Меркель и продолжили использовать роскошные служебные машины.