Путин обсудил с Меркель актуальные темы: борьбу с пандемией коронавируса и Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Администрация Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель. Путин и Меркель обсудили актуальные вопросы по пандемии коронавиурсной инфекции COVID-19 и по ситуации на Украине.

Президент России и немецкий канцлер отметили важность тесной координации международных усилий по борьбе с коронавиурсом при активном участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее высказал претензии ВОЗ и пригрозил, что Вашингтон прекратит выплачивать взносы в организацию.

Путин и Меркель также рассмотрели проблематику урегулирования внутри-украинского конфликта. Они позитивно оценили состоявшийся на днях обмен удерживаемых лиц между Киевом, ДНР и ЛНР. Они отметили, что необходимо продолжать реализацию минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском» формате, и украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса.