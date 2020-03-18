Калужское шоссе перекрыли из-за строительства коронавирусного медцентра

Аргументы Недели → Авто 13+

18 марта 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Москве из-за строительства коронавирусного центра недоступно движение по Калужскому шоссе в сторону области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

«Для того чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники к стройке, перекрыто движение по Калужскому шоссе от Московского малого кольца (А107) в направлении области», - предупредили в ведомстве автолюбителей.

Отмечается, что проезд открыт для местных жителей, а также грузовых автомобилей, которые участвуют в строительстве. Строительные работы начались в среду, 18 марта. Предполагается. Что медцентр будет возведен за месяц.