Путин призвал не верить вбросам и фейкам о распространении коронавируса в России

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18 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам по поводу масштабов распространения коронавируса в России. Глава государства заверил, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о распространении нового вируса COVID-19 в стране.

По мнению Путина, кто-то бессознательно распространяет слухи, а кто-то осознанно, с целью посеять недоверие к тому, что делает власть на региональном, на федеральном уровне, на муниципальном, чтобы вызвать панику.

Сейчас организовывается работа волонтеров. Они будут помогать пожилым людям. Людям в возрасте рекомендуют временно не выходить из-за коронавируса на улицы. Волонтеры принесут продукты, лекарства.

Путин отметил, что молодые люди, волонтеры, очень хорошо подготовлены и настроены помогать и поддерживать нуждающихся.