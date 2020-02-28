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ГИБДД вычислила самый аварийный день недели

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД вычислила самый аварийный день недели
фото: соцсети

В ГИБДД проанализировали статистику по дорожно-транспортным происшествиям на территории России за 2019 год. Результаты позволили выяснить, какой день недели в итоге стал наиболее аварийным.

Согласно статистическим данным, как отмечает ТАСС, наибольшее число аварий произошло в пятницу - более 25 тысяч ДТП. При этом, наибольшее число летальных исходов в результате аварий приходится на субботу.

В целом, большинство столкновений фиксируется в утреннее и вечернее время - около 9:00 и 20:00 соответственно. Самыми "спокойными" в этом плане днями недели на российских дорогах стали среда и воскресенье.

А в Москве двоим иностранцам пришлось заплатить настолько внушительную сумму за такси, когда мужчины возвращались из аэропорта, что гражданин Нидерландов и житель Франции вынуждены были обратиться в полицию.

АС

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