ГИБДД вычислила самый аварийный день недели

//Авто 13+

28 февраля 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В ГИБДД проанализировали статистику по дорожно-транспортным происшествиям на территории России за 2019 год. Результаты позволили выяснить, какой день недели в итоге стал наиболее аварийным.

Согласно статистическим данным, как отмечает ТАСС, наибольшее число аварий произошло в пятницу - более 25 тысяч ДТП. При этом, наибольшее число летальных исходов в результате аварий приходится на субботу.

В целом, большинство столкновений фиксируется в утреннее и вечернее время - около 9:00 и 20:00 соответственно. Самыми "спокойными" в этом плане днями недели на российских дорогах стали среда и воскресенье.

А в Москве двоим иностранцам пришлось заплатить настолько внушительную сумму за такси, когда мужчины возвращались из аэропорта, что гражданин Нидерландов и житель Франции вынуждены были обратиться в полицию.