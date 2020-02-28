В Москве два иностранца оставили за такси внушительную сумму

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28 февраля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Москве внушительную сумму за такси пришлось заплатить двоим иностранцам. Мужчины возвращались из аэропорта. Гражданин Нидерландов и житель Франции обратились в полицию.

Первого их них 27 февраля водитель довез из Шереметьево до дома на Дербеневской улице за 31800 рублей. Второй в тот же день проделал аналогичный путь за 32231 рубль.

Следствие в настоящее время проверяет все обстоятельства произошедшего.

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