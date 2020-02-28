В Москве два иностранца оставили за такси внушительную сумму

В Москве внушительную сумму за такси пришлось заплатить двоим иностранцам. Мужчины возвращались из аэропорта. Гражданин Нидерландов и житель Франции обратились в полицию.
Первого их них 27 февраля водитель довез из Шереметьево до дома на Дербеневской улице за 31800 рублей. Второй в тот же день проделал аналогичный путь за 32231 рубль.
Следствие в настоящее время проверяет все обстоятельства произошедшего.
Все ученики и педагоги учебного заведения в Ульяновске направлены на обследование. У работника пищеблока нашли открытую форму туберкулеза.