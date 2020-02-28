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В Ульяновске всех работников и учащихся школы проверят на туберкулез из-за болезни повара

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ульяновске всех работников и учащихся школы проверят на туберкулез из-за болезни повара
pixabay.com

Все ученики и педагоги учебного заведения в Ульяновске направлены на обследование.  У работника пищеблока нашли открытую форму туберкулеза.

Врачами будут проведены флюорография и диагностическая процедуры "диаскин-тест". Также известно: в связи со случившимся был незамедлительно полностью заменен состав работников столовой, и проведена дезинфекция помещений. В администрации уточнили, что в случае необходимости медиками будет назначено дополнительное профилактическое лечение, бесплатные препараты будут предоставлены минздравом региона.

Факт заболевания повара был выявлен в период карантина по ОРВИ и гриппу, о случившемся сообщили родителям, педагогам и работникам. Сейчас организовано внеочередное медицинское обследования всех сотрудников, задействованных в работе на пищеблоках школ города.

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ЕЧ

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