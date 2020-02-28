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Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн

На портале mos.ru появилась возможность прикрепиться к любой городской женской консультации, сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По словам заммэра Москвы, на протяжении последних лет в Москве продолжается работа по внедрению цифровых технологий в сферу здравоохранения.

 «К системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают подключаться первые стационары. Мы открыли жителям доступ к их электронным медкартам и работаем над переводом самых востребованных услуг в режим онлайн. Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома», - отметила Анастасия Ракова.

Прикрепиться к любой городской женской консультации жительницы Москвы могут теперь через портал mos.ru. Для этого необходимо подать электронное заявление. Прежде женщинам приходилось идти в медучреждение и лично подавать заявление о прикреплении.

Электронный сервис совместно разработан столичными ведомствами - Комитетом государственных услуг, департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.

Прикрепиться онлайн к женской консультации могут жительницы столицы старше 18 лет, имеющие московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Если полис выдан не в столице, пациентки могут подать заявление на прикрепление только при личном визите в поликлинику.

Напомним, в столице сегодня работает более 130 женских консультаций. Они открыты при городских клинических больницах во всех округах Москвы. Там пациенткам оказывают всестороннюю диспансерную и гинекологическую помощь, наблюдают их в период беременности и после родов, ведут подготовку к родам.

 

ГБ

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