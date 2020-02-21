Продажи автомобилей в Китае рухнули из-за коронавируса

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21 февраля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в первые две недели февраля упали на 92% из-за вспышки коронавируса, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

За первые 16 дней месяца было продано 4909 автомобилей по сравнению с 59,93 тысячи единиц за аналогичный период прошлого года: "В первые недели февраля открылось очень мало дилерских центров, и у них было очень мало посетителей", - заявила CPCA.

Уже в первую неделю месяца снижение продаж достигло 96%, следует из отчета ассоциации. Всего по итогам месяца поставки могут снизиться примерно на 70%. По данным ассоциации, это приведет к общему снижению примерно на 40% за первые два месяца 2020 года.

В организации считают, что продажи новых автомобилей в Китае начнут расти в конце февраля. При этом местные политики обсуждают вопрос о продлении субсидий на покупку электромобилей, истекающих в конце 2020 года, для "оживления" авторынка, передают "Известия".

Ранее АН сообщали, что в российском Минпромторге накануне заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.