Эксперт прокомментировал идею Минпромторга повысить налог на старые авто

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21 февраля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

По мнению эксперта, увеличение налога на старые авто должно означать снижение сборов за новые машины. Борисов объяснил, что Европейские страны создают подобные программы с целью борьбы за экологию. При этом он отметил, что об уменьшении налога на новые автомобили в нашей стране речи пока не было. Борисов подчеркнул, что в России продается всё меньше новых машин.

«В России большое население, большие расстояния... В нашей стране предположения делать сложно - в Москве, в Пензе, во Владивостоке результат может быть разным. Но любое повышение налога никто не подержит», - резюмировал он.