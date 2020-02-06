Адвокат рассказала, как забрать себе бесхозный автомобиль

//Общество 13+

6 февраля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Фото: pixabay.com

В старых гаражах, подлежащих сносу, иногда можно обнаружить раритетные автомобили, у которых нет хозяев. Адвокат Асия Мухамедшина рассказала, как законно забрать такую машину себе.

По словам специалиста, первым делом нужно подать заявление в ГИБДД о найденном авто. Пока длятся разбирательства, машина может храниться у нашедшего её или в полиции. В течение полугода полицейские разыскивают владельца автомобиля или же его наследников, а также проверяют, не числится ли транспортное средство в угоне. Если авто оказалось юридически чистым и бесхозным, то можно приступать к следующему шагу.

Далее при помощи адвоката в суд подаётся гражданский иск с просьбой признать находку бесхозной. После вступления в силу судебного решения автомобиль может по праву перейти в собственность к новому владельцу.