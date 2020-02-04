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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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На Байкале под лёд провалился автомобиль

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

На Байкале под лёд провалился автомобиль
фото: pixabey

 В Бурятии вечером 1 февраля в 30 километрах от Нижнеангарска на озере Байкал под лед провалился автомобиль.Четыре человека, находившиеся в автомобиле, выбрались из машины до провала под лед. Они самостоятельно прибыли в Нижнеангарск. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

 Автомобиль двигался вне санкционированной ледовой дороги с нарушением мер безопасности. Толщина льда в районе происшествия составила 20 сантиметров. После проезда впереди идущей машины водитель не убедился в прочности ледового покрова и продолжил движение. Глубина в месте провала автомобиля составляет 421 метр, – рассказал Главный государственный инспектор по маломерным судам республики Бурятия Николай Зайцев.

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