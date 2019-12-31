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31 декабря 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

За руль после праздников,pixabay.com

Кто не любит праздники? - таких людей очень мало. Для многих праздник - это возможность расслабиться, отметить значащие событие, вспомнить приятные моменты в компании друзей. Просто повеселиться и оторваться по полной, после длительных периодов работы.

И у нас, как и во многих странах, праздники сопровождаются: вкусной едой, громкой музыкой и алкоголем.

При третьем факторе, стоит быть особо бдительным и аккуратным в своих действиях. Особенно, если вы являетесь водителем. Поскольку отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизни пассажиров, пешеходов и участников дороги.

С пришествием новогодних выходных, каникул и отпусков - тема выпивки и руля очень актуальная. Молодые водители, часто задаются вопросом: “Можно ли садиться за руль, если я вчера выпил?”. Ведь они могут попасть на штраф, а в худшем случае создать аварийную ситуацию. Чтобы разобраться в ситуации более подробно и информативно, мы составили ряд актуальных, смешных и одновременно серьезных вопросов:

Последствия вождения при алкогольном опьянение?

Как просчитать время и когда можно за руль после бутылки вина?

Полтора литра пива, через сколько за руль, чтоб не согрешить?

Что покажет алкотестер через 12 часов после употребления алкоголя?

Сколько выветривается 350 мл водки и как быстрее ее вывести?

Можно ли выпить бокал вина за рулем?

Отнеситесь к предоставленной информации серьезно! Поскольку ежегодно в России гибнет тысячи людей от пьяных, безответственных “водил”. Не употребляйте перед дорогой, во время езды и незадолго до предстоящего пути!

Бутылка вина выветривается, но аварии все равно происходят

Разберемся с терминами, из-за которых вы можете попасть под большой штраф или отнятие водительских прав.

Промилле - единица измерения, которая определяет количество алкоголя в крови человека. С помощью этого показателя происходит оценка примесей в организме человека (в крови, в плазме, в воде). 1-2% алкоголя в крови - большой показатель, при котором за руль садиться - НЕЛЬЗЯ. Определяется он с помощью трубок, которые впервые изобрели в Великобритании 50 лет назад. Допустимый показатель алкоголя в крови, в каждой стране разный. В России он составляет 0.16 миллиграмм. Когда в США 0.8. Во многих государствах норма отсутствует, за малейшую дозу алкоголя - водителей штрафуют на внушительные суммы или забирают права.

- единица измерения, которая определяет количество алкоголя в крови человека. С помощью этого показателя происходит оценка примесей в организме человека (в крови, в плазме, в воде). 1-2% алкоголя в крови - большой показатель, при котором за руль садиться - НЕЛЬЗЯ. Определяется он с помощью трубок, которые впервые изобрели в Великобритании 50 лет назад. Допустимый показатель алкоголя в крови, в каждой стране разный. В России он составляет 0.16 миллиграмм. Когда в США 0.8. Во многих государствах норма отсутствует, за малейшую дозу алкоголя - водителей штрафуют на внушительные суммы или забирают права. Мобильный алкотестер - датчик, который определяет количество промилле в 1 литре воздуха. Это приспособление похоже на рацию, к основе которой прикреплена трубка. На основе экран, выводящий цифры промилле.

- датчик, который определяет количество промилле в 1 литре воздуха. Это приспособление похоже на рацию, к основе которой прикреплена трубка. На основе экран, выводящий цифры промилле. Норма - допустимое количество алкоголя в крови. В каждой стране оно различное.

Аварии, смерти случаются из-за безответственности водителей, которые готовы садиться за руль после бокала пива. Не удивляйтесь, даже бокальчик алкогольного напитка способно тормозить и расслаблять деятельность нервной системы. Ухудшать реакцию, наблюдательность и замедлять привычные действия, осуществляемые во время дороги.

Более того, после употребления 2 бокалов пива/ стаканчика вина/ рюмки водки - езда шафера становится агрессивнее. В этот же момент он теряет контроль над скоростью, торможениями других водителей. Выпив еще немного - ухудшается работа зрачков, а значит, освещение становится хуже. При наивысшей допустимости в Америке 0.8 промилле, шафер неадекватно воспринимает информацию и полностью теряет контроль над процессом вождения. 1.0 показатель, при котором многие даже не смогут завести автомобиль.

Бутылка вина, через сколько можно за руль и как не просчитаться со временем?

Можно ли за руль после бокала вина? Через сколько выветрится 350 мл водки?

Через сколько можно ехать после литра пива? - действия совершенны, а вопросы остаются. Именно их задают неопытные водители. Но ответ не придется искать у патрульной полиции, дуя в алкометр. Достаточно лишь заглянуть в нашу таблицу, чтобы выяснить: какой алкоголь и с какой скорость выходи из нашего организма?

Перед просмотром таблицы, напоминаем, что степень алкоголя в крови зависит от:

Количества выпитого напитка.

Крепкости спиртных изделий.

Совершалась ли закуска, после бокала чего либо.

От весовых, ростовых, возрастных параметров.

От общего состояния организма.

Всасывание алкоголя в стеночки голодного желудка наступает со скоростью 30-60 минут. Если до употребления вы успели покушать, алкоголь начнет свое действие через 1.30 - 2 часа.

№ Напиток Время выведения 1 Литр пива, через сколько можно за руль? Пиво – слабоалкогольный, но вредный напиток. Тем не менее, важно рассчитать, через сколько оно полностью выйдет из организма. Наркологи предупреждают, что 0.5 литра - выводиться через 2-2.5 часа, литр через 4-4.5 0.5 через 2-2.5 часа

1 л через 4-4.5 часа

1.5 л через 7 часов 2 Водка - коварный и часто употребляемый напиток в нашей стране. Эксперты провели эксперимент, 100 мл водки показало 0.8, после второй порции 0.2 пр, после третьей порции 2.5 пр. 100 мл через 5 часов 0.5 мл через 26-29 часов 3 За сколько выветривается пол литра вина? Вино - благородный напиток, выветривается 100 мл за 1.5 часа, выпив литр - не садитесь за руль раньше чем через 11 часов. 100 мл через 1.5 часа

1 литр через 10.5 часов 4 Виски и коньяк - похожи на водку, но из-за добавлений примесей, напитки выводятся на 10% дольше, чем водка. 100 мл через 6-7 часов 0.5 мл через 26 - 30 часов

Так же, от того насколько быстро выведется алкоголь влияет вес человека. В таблице указаны показатели на вес мужчин от 75-90 кг.

За сколько выветривается пол литра вина/ водки/ пива, и как ускорить процесс?

После того, как вы употребили достаточное количество алкоголя и перед тем, как хотите сесть за руль - помните! Ни народные средства, ни различные медицинские препараты не помогут моментально ускорить процесс выведения спиртных напитков.

Они лишь:

Снимут симптомы опьянения.

Помогут убрать запах перегара.

Приведут в понимающие состояние.

Уберут головную боль.

Будут способствовать пробуждению.

Поэтому особо ускорить процесс не выйдет. На полное восстановление, после хорошо проведенного времени со спиртными напитками - потребуется не менее 24 часов.

Можно ли бокал вина за рулем, и какие последствия такой прихоти?

Последствия ваших действий могут пойти по трем путям:

Вас встретит патрульная полиция. Они могут совершать досмотр машины, попросить водительское удостоверение, или в любой момент достать алкометр. Если уровень промилле превысит 1.6 - вы попали на штраф, в случае сильного опьянения ваши права изымут на 1 год. Водитель может отказаться проходить тест с помощью прибора, тогда это будет свидетельствовать о том, что он попался на вождение в нетрезвом виде, отказавшись проходить проверку. Это намного сильнее усугубит ситуацию возвращения прав. Вы спокойно и медленно доедете домой. Такие действия не рекомендуются больше всего! Но, тем не менее - их совершают часто и безнаказанно. Прежде чем сесть за руль, отдавайте отчет своим действиям. И не поступайте столь безответственно. Случится дорожно-транспортное происшествие. Это может быть все что угодно: легкое ДТП, авария с сильным травматизмом, авария с летальными исходами, убийство пешеходов. Так, чаще всего, с особо пьяными особами. Тогда у них забирают не только права, но и сажают в тюрьму, на немалые сроки.

Мы надеемся, что не один путь не будет выбран вами или вашими друзьями после веселого времяпровождения. Водители, люди, которые несут ответственность за другие жизни. Помните об этом, когда получите права, когда захотите сесть за руль не в лучшем состояние. Берегите себя, своих близких и будьте ответственными за свои поступки.