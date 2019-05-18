Зеленский уверен, что вернёт Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернёт Крым. По его словам, будущий глава государства полностью уверен в своих словах.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма... Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", - написал Зеленский в Facebook в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Будущий украинский лидер добавил, что этот напоминает о том, что людей уничтожить можно, но нарожный дух никогда. По его словам, придётся проделать долгий путь, но вместе страна его преодолеет.

Напомним, что в штабе избранного президента отмечали, что не признают решения референдума о воссоединении Крыма с Россией. Сам Владимир Зеленский признавался, что пока не знает, как будет возвращать полуостров.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года.