В Госдуме рассчитали возможный срок крупномасштабной провокации Киева в Донбассе

В Государственной Думе РФ рассказали, когда можно ожидать крупномасштабной провокации киевских властей в зоне конфликта в Донбассе. На эту тему высказался депутат Константин Затулин.

Российского парламентария процитировало издание «Украина.ру». Затулин полагает, что за ноябрьским вторжением украинских моряков в территориальные воды РФ в районе Крыма последует крупномасштабная провокация в Донбассе. Депутат предполагает, что она произойдет до выборов президента соседнего государства, которые назначены на 31 марта следующего года. В качестве свидетельства подготовки Киева к обострению ситуации на востоке страны Константин Затулин назвал развертывание военных полевых госпиталей по периметру соприкосновения с соединениями ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ появились детали вероятного украинского «плана Б» по наступлению на Донбасс.