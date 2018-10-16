Аналитик озвучил путь спасения украинского государства от окончательного развала
16 октября 2018, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский политолог Вадим Карасев рассказал, что спасет украинское государство от окончательного распада. Высказывания эксперта приведены в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.
Как отметил Карасев, западные области Украины «смотрят» в сторону Европейского союза, существует опасность того, что они «пойдут» в данном направлении. Аналогичная ситуация сложилась в восточных регионах, которые тяготеют к соседней Российской Федерации.
Предотвратить развал страны, по мнению аналитика, можно с помощью реформ. Именно их отсутствие является главной проблемой Украины сегодня, а не война в Донбассе, процитировал Вадима Карасева сайт politexpert.net.
В 2014 году из состава украинского государства вышел Крым, воссоединившийся с Россией. Следом за этим о своей независимости от Киева объявили образованные Донецкая и Луганская народные республики. Вернуть контроль над ДНР и ЛНР властям Украины пока не удается.
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