Аналитик озвучил путь спасения украинского государства от окончательного развала

Киевский политолог Вадим Карасев рассказал, что спасет украинское государство от окончательного распада. Высказывания эксперта приведены в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Как отметил Карасев, западные области Украины «смотрят» в сторону Европейского союза, существует опасность того, что они «пойдут» в данном направлении. Аналогичная ситуация сложилась в восточных регионах, которые тяготеют к соседней Российской Федерации.

Предотвратить развал страны, по мнению аналитика, можно с помощью реформ. Именно их отсутствие является главной проблемой Украины сегодня, а не война в Донбассе, процитировал Вадима Карасева сайт politexpert.net.

В 2014 году из состава украинского государства вышел Крым, воссоединившийся с Россией. Следом за этим о своей независимости от Киева объявили образованные Донецкая и Луганская народные республики. Вернуть контроль над ДНР и ЛНР властям Украины пока не удается.