Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не поверил в причастность к его отравлению "Новичком" России. С отравленным Скрипалем, после того как он вышел из комы, встречался британский журналист "Би-Би-Си" Марк Урба.

О разговоре с экс-полковником ГРУ Урбан написал книгу, - сообщает The Guardian. Репортер написал, что Скрипаль, выйдя из комы, отказался верить, что к покушению на убийство его самого и его дочери имеет отношение Кремль, - сообщает Лента.ру.

Из разговора со Скрипалем журналист узнал, что экс-сотрудник российских спецслужб, несмотря на то, что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды. По словам Урбана, Скрипаль поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных в Донбассе. Как отмечает Урбан, Скрипаль жил в доме, купленном для него британской разведкой. У Скрипаля были российские телеканалы, он смотрел программы "Первого канала".

Есть версия, что Скрипаля завербовали, когда работал в Испании в середине 1990-х под прикрытием военного атташе в посольстве РФ в Мадриде. По некоторым данным, Скрипаль до 2017 года работал на разведки сразу четырех стран НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за нарушение международных правил и норм.