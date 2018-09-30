Глава британского МИД Хант пригрозил России

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за нарушение международных правил и норм. В Кремле высказались о появлении нового подозреваемого в "деле Скрипалей"

Хант заявил, что у действующего правительства Соединенного Королевства есть послание России. По словам главы британской дипломатии, Великобритания в ближайшее время "покончит с сетью агентов ГРУ" на своей территории.

"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, будет очень высокой", — цитирует главу внешнеполитического ведомства Великобритании агентство Reuters.

Великобритания обвиняет Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.

Россия все подозрения по "делу Скрипалей" категорически отвергает.