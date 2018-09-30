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Глава британского МИД Хант пригрозил России
30 сентября 2018, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, пригрозил, что Россия заплатит высокую цену за нарушение международных правил и норм.
Хант заявил, что у действующего правительства Соединенного Королевства есть послание России. По словам главы британской дипломатии, Великобритания в ближайшее время "покончит с сетью агентов ГРУ" на своей территории.
"Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, будет очень высокой", — цитирует главу внешнеполитического ведомства Великобритании агентство Reuters.
Великобритания обвиняет Россию в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери.
Россия все подозрения по "делу Скрипалей" категорически отвергает.
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