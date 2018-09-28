СМИ: Сергей Скрипаль работал на разведки сразу четырех стран НАТО

В пятницу, 28 сентября, в немецком издании появилась информация о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведки сразу четырех стран Североатлантического альянса.

В материале, опубликованном в журнале Focus, говорится, что Скрипаль, который чуть не погиб в ходе отравления в Солсбери, в 2012 году ездил в Прагу в сопровождении сотрудников британской MI6 и сообщил местным органам госбезопасности об активизации российских разведчиков. Подчеркивается, что мужчина знал некоторых агентов Москвы еще со времен своей службы.

Кроме того, как утверждает источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке, летом 2016 года Сергей Скрипаль якобы предоставил эстонским спецслужбам данные о трех российских шпионах. Также есть информация о том, что он снабжал необходимыми сведениями Национальный центр испанской разведки.