Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко выступил с заявлением, что победа украинского боксера Александра Усика в Москве может пошатнуть веру в «агрессию России против Украины». Цзю высказался о выступлении Гассиева в бою с Усиком

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», - заявил Кириленко в своем твиттере.

Ранее украинский боксер Александр Усик одержал уверенную победу над российским бойцом Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Поединок проходил в Москве накануне, 22 июля, сообщает RT.

Президент Украины Петр Порошенко тут же прилепил политику к спортивной победе, заявив, что звучавший в Москве украинский гимн – это символ борьбы украинского народа, а победа Усика символизирует и скорую победу украинцев. В России на это заявление отреагировали кратко, охарактеризовав столь неподобающее для национального лидера поведение как «убогий финт».