В Госдуме высказались о словах Порошенко насчет победы Усика

В воскресенье член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о словах президента Украины Петра Порошенко насчет победы боксера Александра Усика.

Ранее Порошенко назвал результат боксерского поединка между Усиком и россиянином Муратом Гассиевым "символом борьбы" Украины.

Свищев поздравил украинского спортсмена с заслуженной победой и добавил, что в "Олимпийском", где звучали гимны России и Украины, не было никакой агрессии. Именно поэтому очень неприятно слышать подобные высказывания из уст украинского лидера, передает RT

По словам Дмитрия Свищева, Порошенко может радоваться как болельщик, однако привязывать к спортивным достижениям политические высказывания – это неподобающее поведение для человека его уровня.