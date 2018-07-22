В воскресенье, 22 июля, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о заявлении украинского лидера Петра Порошенко насчет того, что победа боксера Александра Усика является "символом борьбы" Украины.

У боксера-профессионала подобные слова украинского политика вызвали удивление. Более того, Валуев заявил, что попытки политизировать это спортивное событие предпринимают именно украинские политики, а обычные болельщики просто получили большое удовольствие от боя Усика и Гассиева.