Раскрыт сценарий «неизбежного» военного столкновения России и США в Сирии

Военное столкновение России и США на территории Сирии неизбежно. Такая точка зрения высказана в аналитическом материале, опубликованном китайскими интернет-СМИ.

Эксперты, опрошенные сайтом Eastday.com, полагают, что сирийским правительственным войскам и дальше будет сопутствовать успех в борьбе с противостоящими им радикальными группировками. По мнению собеседников издания, в обозримом будущем на территории арабской республики останутся только два анклава боевиков, где также присутствуют американские военные.

Аналитики предрекают, что президент Башар Асад может решиться атаковать данные районы при поддержке ВКС РФ. В случае реализации такого сценария Москва и Вашингтон окажутся на грани вооруженного конфликта. В материале прогнозируется, что первыми эту грань перейдут Штаты, ударив по силам РФ.

Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее уничтожение воюющих на юге Сирии исламистов российским танком Т-90А.