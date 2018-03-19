Раскрыты детали подготовки госпереворота в Киеве с участием Савченко

Киевские силовики заявили о предотвращенной попытке государственного переворота. Предполагается, что в свержении президента Петра Порошенко собиралась принять активное участие Герой Украины Надежда Савченко.

В минувший четверг украинский генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о получении «неопровержимых доказательств» того, что народный депутат Надежда Савченко планировала устроить террористический акт в здании Верховной Рады. Луценко внес в законодательный орган представление о привлечении парламентария к уголовной ответственности.









Вслед за этим появилась новость о том, что Савченко пришла в зал заседаний Рады с огнестрельным оружием и гранатами. Бывшую летчицу выставили за дверь ее коллеги-депутаты.









В тот же день Героя Украины допросили в СБУ. После беседы с сотрудниками спецслужбы Надежда Савченко провела брифинг, в ходе которого сделала ряд громких заявлений. Так, нардеп назвала свержение президента страны Петра Порошенко правильным и ожидаемым событием. По словам Савченко, в госперевороте готово принять участие множество военнослужащих.









Согласно информации, опубликованной сайтом sputnikbig.ru, в скором времени парламентарию будет предъявлено официальное обвинение в организации путча. Источники в силовых структурах Украины, процитированные изданием, рассказали о том, что полгода назад Савченко обсуждала планы по свержению Порошенко с несколькими высокопоставленными офицерами министерства обороны.

Затем депутат, по версии следствия, договорилась с главой Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном о доставке для военных, давших согласие на участие в перевороте, оружия из Донецкой народной республики. Первую партию оружия Рубан переправил на Украину осенью прошлого года, со второй он попался в Донбассе в начале марта.









Те же источники предположили, что в отношении Надежды Савченко была осуществлена провокация. Согласно этой гипотезе, парламентарий не была инициатором разговоров о путче и заявила о желании поучаствовать в нем только после получения соответствующих предложений от офицеров Минобороны. В пользу такой точки зрения говорит то, что все встречи военных с Савченко снимались на скрытую камеру. Видеозаписи, свидетельствующие о вине нардепа в инкриминируемом ей преступлении, должны быть обнародованы в скором будущем.

Вероятной целью данной провокации может быть уничтожение Надежды Савченко как политика, говорится в материале. Также не исключено, что организаторы кампании против бывшей летчицы решили дискредитировать и других деятелей оппозиции, с которыми она связана или сотрудничала ранее. Так, теперь под ударом оказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая привела Савченко в Верховную Раду.