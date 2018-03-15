Савченко пришла в Раду с оружием: "имею право"
15 марта 2018, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в четверг депутата Надежду Савченко вывели из зала заседаний парламента. Она заявилась туда с оружием и гранатами.
Народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Левус подтвердил, что вместе с несколькими другими коллегами по Раде выводил Савченко из сессионного зала, передает РИА Новости.
"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов — ред.) в глазах", — сообщила Савченко.
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Верховной рады Надежда Савченко планировала теракт в стенах украинского парламента и ее необходимо задержать и арестовать.
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