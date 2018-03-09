Глава Центра освобождения пленных Рубан арестован судом
9 марта 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня глава Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан был арестован Шевченковским районным судом Киева. Информацию предоставил председательствующий судья.
Рубан в минувший четверг, 8 марта, был задержан при попытке ввезти арсенал оружия с территории Донбасса. Отмечается, что он арестован на два месяца, причем возможность освобождения после внесения залога не предусмотрена. Как уточняет ТАСС, защитники Владимира Рубана просили суд оставить его под домашним арестом.
Напомним, что Рубана вчера задержали на КПП "Майорск". Впоследствии ему предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению", а также "Террористический акт".
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