СМИ сообщили о задержании на Украине переговорщика по пленным на Донбассе

Украинские правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. , Рубан был задержан 8 марта на блокпосту в Зайцево на линии разграничения в Донецкой области, - передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В СМИ предполагают, что Рубан мог быть задержан за попытку пересечения границы с оружием. Рубан доставлен в мариупольский СИЗО, сообщает "Русская весна".

Информацию о задержании переговорщика по обмену пленными подтвердил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. По его данным, Рубан намеревался провезти через КПП "целый арсенал оружия". Тука выложил в своем Facebook фото, на которой видно несколько десятков автоматов Калашникова и снаряды для РПГ.

Украинский чиновник подчеркнул, что официального подтверждения информации у него пока нет.

Владимир Рубан занимается переговорами по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками с 2014 года.