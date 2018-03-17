Савченко заявила, что украинские военные к госперевороту готовы

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко уверена, что в стране есть множество военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. По ее словам, их "более чем достаточно". Пушков прокомментировал желание Луценко арестовать Савченко

Нардеп заявила, что силовики были готовы выступить и против бывшего президента Виктора Януковича. Как отметила Надежда, военные " мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел", цитирует ее РИА Новости.

Ранее представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в четверг депутата Надежду Савченко вывели из зала заседаний парламента. Она заявилась туда с оружием и гранатами.

Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», —