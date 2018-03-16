Савченко объяснила, почему у нее нет детей
16 марта 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отметила, что украинские власти не обеспечивают необходимую материальную поддержку семьям с детьми. Она не готова рожать на Украине.
Надежда не понимает, почему выплата на ребенка с инвалидностью составляет 1400 гривен в месяц, а на корову — 2500 гривен.
"Я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее", — пояснила депутат в интервью одному из телеканалов.
В базу данных украинского сайта "Миротворец" попала депутат Верховной рады, бывшая военнослужащая Надежда Савченко. В тексте документа женщину назвали изменницей родины и пособницей террористов.
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