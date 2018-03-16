Савченко объяснила, почему у нее нет детей

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отметила, что украинские власти не обеспечивают необходимую материальную поддержку семьям с детьми. Она не готова рожать на Украине. Пушков прокомментировал желание Луценко арестовать Савченко

Надежда не понимает, почему выплата на ребенка с инвалидностью составляет 1400 гривен в месяц, а на корову — 2500 гривен.

"Я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им еще страшнее", — пояснила депутат в интервью одному из телеканалов.

В базу данных украинского сайта "Миротворец" попала депутат Верховной рады, бывшая военнослужащая Надежда Савченко. В тексте документа женщину назвали изменницей родины и пособницей террористов.