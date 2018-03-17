Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российской стороной все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты. По словам Захаровой, решения об ответных мерах Москвы не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до Лондона, - передает RT. Почему Джонсон не пожал руку российскому послу

Отношения Великобритании и России обострились после того, как в британском городе Солсбери были отравлены осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Британские власти обвинили Россию в применении в отношении Скрипалей запрещенного химического оружия - нервно-паралитического газа. Москва ответила, что в стране все химоружие уничтожено. Никаких официальных подтверждений, никаких образцов отравляющего вещества Лондон Москве не предоставил. Отметим, как и в деле с отравлением Литвиненко.

По словам Марии Захаровой, "в Европе произошел из ряда вон выходящий случай, когда, со слов британской стороны, было использовано химическое отравляющее вещество с целью нападения на подданного Великобритании" и россиянки. "Все, что необходимо было сделать с российской стороны, было сделано. В ответ ноль информации, ноль данных и нескрываемое нежелание взаимодействовать", - подчеркнула дипломат.

"Ответные меры прорабатываются и будут озвучены в ближайшее время", - заявила Мария Захарова в ходе пятничного брифинга.