"Живы или нет, а может, ничего и не было": Лондон сообщил о состоянии Скрипалей

Посольство РФ получило ноту из МИД Великобритании с подтверждением, что Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии, но этой информации недостаточно, отметил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Посол России в Великобритании объяснил, зачем Лондону скандал со Скрипалем

Российским дипломатам нет допуска к врачам, медицинскому заключению, к пострадавшим. "Поэтому, может быть, они живы, может быть, нет, а, может быть, вообще ничего не случилось. То есть тем самым нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо", — сказал посол, передает РИА Новости.

Сергей Скрипаль британский гражданин. Что касается Юлии - она россиянка, в соответствии с Венской конвенцией посольство РФ имеет полное право получить полную информацию о состоянии здоровья российского гражданина, но получает отказ.

В Следственном комитете РФ возбуждены дела об убийстве Николая Глушкова, бывшего одним из ближайших соратников Бориса Березовского, и покушении на убийство дочери экс-офицера ГРУ Юлии Скрипаль.