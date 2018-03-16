Британская пресса: министр обороны Гэвин Уильямсон ведёт себя как в детском саду
16 марта 2018, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
Британская пресса продолжает активно комментировать скандальное высказывание министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Напомним, вчера он заявил, что «Россия должна уйти и заткнуться».
По мнению английской газеты The Guardian, вся Англия хотела услышать, как британский министр обороны делает своё первое официальное заявление в момент столь важного кризиса. И он сказал: «Пусть русские отойдут и заткнутся». Правда при этом Гэвин был больше похож на комичного рядового, чем на пятизвёздного генерала с мясистым подбородком, считает издание.
Газета иронично комментирует случившееся: «В Кремле Владимир Путин впал в крайнее замешательство. С ним ещё никто так не разговаривал. По крайней мере, со времён детского сада. Что ему делать – сначала отойти, а потом заткнуться? Или сначала заткнуться, а потом отойти? Или то и другое одновременно – постепенно умолкать, удаляясь?»
В итоге The Guardian пришла к выводу, что только Уильямсон получил удовольствие от своей речи, «поскольку сейчас один из самых удачных моментов для того, чтобы быть министром обороны Британии». Новый министр просто рекламирует самого себя, надеясь сделаться в будущем премьер-министром
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