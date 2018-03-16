Британская пресса: министр обороны Гэвин Уильямсон ведёт себя как в детском саду

Британская пресса продолжает активно комментировать скандальное высказывание министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Напомним, вчера он заявил, что «Россия должна уйти и заткнуться».

По мнению английской газеты The Guardian, вся Англия хотела услышать, как британский министр обороны делает своё первое официальное заявление в момент столь важного кризиса. И он сказал: «Пусть русские отойдут и заткнутся». Правда при этом Гэвин был больше похож на комичного рядового, чем на пятизвёздного генерала с мясистым подбородком, считает издание.

Газета иронично комментирует случившееся: «В Кремле Владимир Путин впал в крайнее замешательство. С ним ещё никто так не разговаривал. По крайней мере, со времён детского сада. Что ему делать – сначала отойти, а потом заткнуться? Или сначала заткнуться, а потом отойти? Или то и другое одновременно – постепенно умолкать, удаляясь?»

В итоге The Guardian пришла к выводу, что только Уильямсон получил удовольствие от своей речи, «поскольку сейчас один из самых удачных моментов для того, чтобы быть министром обороны Британии». Новый министр просто рекламирует самого себя, надеясь сделаться в будущем премьер-министром