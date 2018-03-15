Захарова о предложении Уильямсона России "заткнуться": партнеры нервничают
15 марта 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление министра обороны Великобритании в адрес России, отметила, что Лондону есть что скрывать, поэтому партнеры и нервничают.
"А что ещё может сказать Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия?", - написала Захарова в Facebook.
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал планы Москвы выслать британских дипломатов. Уильямсон выразился резко, по его словам, России стоит "отойти и заткнуться".
В ответ на провокационные действия Лондона в ближайшие дни из нашей страны может быть выслано более двадцати дипработников посольства и консульств Великобритании, рассказал "Аргументам недели" российский военно-дипломатический источник.
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