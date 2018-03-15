Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал планы Москвы выслать британских дипломатов. Уильямсон выразился резко, по его словам, России стоит "отойти и заткнуться".

По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением экс-полковника ГРУ Сергия Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт".

Уильямсон также подчеркнул, что Лондон внимательно следит за каждым шагом Москвы. "Но будет неправильно давать их ответу оценку загодя", - добавил он.

Глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки двадцати трех российских дипломатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.





