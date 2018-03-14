МИД о заявлении Мэй: ответные меры не заставят себя ждать

Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога. Что думают российские политики о заявлении Мэй по поводу высылки дипломатов

В ведомстве также отметили, что британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией вместо того, чтобы завершить собственное расследование, а также задействовать международные организации. "Очевидно, что, пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", — заявляет МИД. Ответные меры со стороны Москвы "не заставят себя ждать".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй. Она сделала "одно небольшое пояснение" о приглашении в Британию Сергея Лаврова.