МИД о заявлении Мэй: ответные меры не заставят себя ждать
14 марта 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российский МИД расценивает заявление британского премьер-министра Терезы Мэй как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.
В ведомстве также отметили, что британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией вместо того, чтобы завершить собственное расследование, а также задействовать международные организации. "Очевидно, что, пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", — заявляет МИД. Ответные меры со стороны Москвы "не заставят себя ждать".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй. Она сделала "одно небольшое пояснение" о приглашении в Британию Сергея Лаврова.
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