МИД РФ: приглашения посетить Великобританию Лавров не принимал

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Британии Терезы Мэй. Она сделала "одно небольшое пояснение" о приглашении в Британию Сергея Лаврова. Приглашение Лаврова в Лондон будет отозвано

"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Глава британского правительства во время выступления, связанного с делом Скрипаля, раскритиковала деятельность российского дипломата. Она якобы сказала, что Лавров "не достоин своего поста". "Тереза, Лавров - российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", - заявила Захарова.