Что думают российские политики о заявлении Мэй по поводу высылки дипломатов
14 марта 2018, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что 23 российских дипломата должны покинуть страну.
Чепа считает это решение политической ошибкой. «Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Великобритании», — отметил Чепа в беседе с RT.
Решение Великобритании о выдворении 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля стало неожиданно мягким. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Института политических исследований Сергей Марков. По словам эксперта, Великобритания могла предпринять более решительные меры, однако «похоже на то, что британцы испугались жёсткой российской позиции».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: