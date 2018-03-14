Что думают российские политики о заявлении Мэй по поводу высылки дипломатов

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. Мэй требует высылки 23 российских дипломатов

Чепа считает это решение политической ошибкой. «Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Великобритании», — отметил Чепа в беседе с RT.

Решение Великобритании о выдворении 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля стало неожиданно мягким. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Института политических исследований Сергей Марков. По словам эксперта, Великобритания могла предпринять более решительные меры, однако «похоже на то, что британцы испугались жёсткой российской позиции».