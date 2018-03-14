Приглашение Лаврова в Лондон будет отозвано
14 марта 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]
Великобритания отзывает приглашение главы МИД России Сергея Лаврова посетить Лондон. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в парламенте по «делу Скрипаля».
С заявлением Мэй выступила по поводу отравления экс-полковника ГРУ и его дочери химическим веществом, к которому, по ее словам, якобы причастна Россия. При этом никаких доказательств она предоставлять не стала.
Тереза Мэй подчеркнула, что не хочет прекращать контакты между представителями двух народов. Британский премьер пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.
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