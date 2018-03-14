Леонид Слуцкий рассказал об ответе на ультиматум Т.Мэй и бомбардировках Дамаска

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам, рассказал "Аргументам недели" об ответе на ультиматум Терезы Мэй, отзыве британского посла и последствиях бомбардировок Дамаска самолётами НАТО.



– Леонид Эдуардович, вам звонит главред «Аргументов недели» Андрей Угланов. Истек срок британского ультиматума, предъявленного Лондоном Москве на отравление в Солсбери британского шпиона Скрипаля и его дочери. Что будем делать?

– Британский истеблишмент в растерянности: Россия на ультиматум никак не отреагировала и не собирается. Мы являемся страной, с которой нельзя говорить на языке ультиматумов . Так уж сложилось, мы себя уважаем.

Что касается сути происходящего. Это одна из многих провокация, призванная деформировать образ России в мире, накануне президентских выборов. Это перекликается с позицией нового Госдепа США. Я имею в виду господина Пампео, кандидата на должность госсекретаря США, экс-руководителя ЦРУ. Последние месяцы он десятки раз использовал антироссийскую риторику. Возможно, в Лондоне ожидают, что настала пора объединить усилия против России в мировом информационном и политическом пространстве. Надеюсь, что в Лондоне все же найдутся здравомыслящие политики, их там много, в том числе в обеих палатах парламента, которые смогут удержать Лондон от резких решений.

– Англичане будут отзывать посла? И что значит - планируемая Лондоном кибератака на Россию?

– Кибератака на Россию это чистой воды риторика. Мол, в ответ на кибератаку из Москвы сделаем свою кибератаку. Формула не новая, она уже звучала.

Что касается отзыва посла. Ну, ради Бога. После того как в США срывали с наших зданий российские флаги, закрывали генеральное консульство Сан-Франциско, отзыву британского посла можно не удивляться, поскольку наши, как я их называю, «стратегические друзья» идут на совершенно невероятные шаги, которые не вяжутся не только с реалиями, но и со здравым смыслом.

Вместе с тем, заморозка дипотношений либо отзыв посла – это жесткие меры, которые никоим образом не пропорциональны возникшей ситуации. Это признают здравомыслящие политики, представители интеллектуальной элиты в разных европейских странах, в том числе в Соединенном Королевстве. Об этом мы можем судить по своим контактам с экспертами разного уровня, представителями различных университетов, научных центров, неправительственных организаций. Что касается принятия решения сейчас, то очень надеюсь, что Лондон найдет силы не переходить за красную черту

– А вы не думаете, что англичане захотят поучаствовать в некоей бомбардировке Дамаска. Хотя бы для того, чтобы сохранить лицо и не выглядеть трусишкой, который замахнулся кулачком, но утёр сопли и спрятался за угол?

– Собираются бомбардировать Дамаск США и те, кто ним присоединится. Но тем самым они ставят себя на одну доску с международными террористами. Это подрывает существующий миропорядок и нормы международного права, подталкивая мир в объятия международного террора.

– Дело в том, что у англичан на Кипре, в нескольких десятках километров от сирийского побережья, функционирует своя военно-воздушная база.

– Да, она занимают господствующую высоту. Это гора Олимп. Но Давайте не будем фантазировать в деструктивную сторону, когда речь идет о жизнях людей, мирного населения. Очень хотел бы надеяться, что этого не произойдет. А Россия будет по-прежнему противостоять силам международного терроризма в Сирии - в любой обстановке и при любых раскладах.

Надеюсь, что здравый смысл о пагубности для всего мира бомбардировок Дамаска возобладает в Вашингтоне. И в Лондоне по делу Скрипаля. Надеюсь, что нашим партнерам хватит здравого смысла не играть в подобного рода опасные игры. Это подрывает не позиции России, а сами устои стабильного многополярного мира, который сформировался на планете с главенствующей ролью ООН по итогам Второй мировой войны.