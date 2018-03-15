Россия готовится к высылке двадцати английских дипломатов

В ответ на провокационные действия Лондона в ближайшие дни из нашей страны может быть выслано более двадцати дипломатических работников посольства и консульств Великобритании. Как рассказал «Аргументам неделi» российский военно-дипломатический источник, «сейчас идут активные консультации МИД РФ и соответствующих служб по персоналиям».

По словам источника, «Москва даст адекватный ответ в самое ближайшее время. Списки представителей английских дипмиссий, которые могут быть связаны с проведением недружественных или прямых разведывательных действий в отношении нашей страны есть в спецслужбах. Согласовываются позиции и персоналии с учетом сохранения определенных каналов информирования по линии дипломатических ведомств обоих стран».

Отвечая на просьбу «Аргументов неделi» пояснить свою фразу, источник подчеркнул: «после таких взаимных действий мы не должны потерять возможность доводить свою позицию до Foreign Office (аналог российского МИД) и проводить закрытые консультации».

Как ожидается, высылка сотрудников английских дипломатических миссий коснется не только представительств в Москве, но и Санкт-Петербурге и генерального консульства в Екатеринбурге.