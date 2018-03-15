Клинцевич назвал слова Уильямсона полнейшим непрофессионализмом и позором

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал выражения, которые позволил себе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон: "беспрецедентны для министра обороны крупной страны". Захарова о предложении Уильямсона России "заткнуться": партнеры нервничают

"Это — позор Великобритании. Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное публично произнес бы министр обороны России", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор сделал предположение, что Уильямсон никак не может расстаться со своими юношескими привычками, когда он разбирался с приятелями на тусовках с помощью ругани.

"Теперь я не очень представляю, как мы будем вести с этим человеком какой-то диалог", - отметил Клинцевич, добавив, что в военной сфере он необходим.

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал планы Москвы выслать британских дипломатов. Уильямсон выразился резко, по его словам, России стоит "отойти и заткнуться".