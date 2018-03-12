Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь и похудеть

Нидерландские ученые доказали, что диета более эффективна для похудения, чем физические упражнения. И рассказали, как надо питаться, чтобы жить долго. Ученые узнали, какой вид спорта замедляет старение

В качестве модельных организмов исследования выступили две группы лабораторных мышей в возрасте шести месяцев и двух лет. Молодых мышей кормили жирной пищей, а старым давали нежирную. Половине испытуемых мышей был обеспечен также доступ к беговому колесу.

Исследователи Гронингенского университета в Нидерландах пришли к выводу, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалениями в специфических областях мозга. Главную роль в этом процессе играют микроглии - клетки, выполняющие функцию макрофагов. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

Самым эффективным способом снижения связанной со старением и ожирением активности клеток-макрофагов в мозге ученые назвали диету с низким содержанием жиров и калорий. Беговое колесо (физическая активность) заняло второе место в сохранении активного долголетия, сообщает Lenta.ru.