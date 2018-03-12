СМИ: Ким Чен Ын планирует заключить с США мирный договор
12 марта 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты рассказали о "сильном желании" главы Северной Кореи Ким Чен Ына заключить с США мирный договор. Политик якобы надеется наладить между КНДР и Штатами крепкие дипломатические связи.
Высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын заявил о подобных планах в рамках встречи с южнокорейской делегацией в Пхеньяне, передает в понедельник, 12 марта, РИА "Новости", ссылаясь на издание "Тона ильбо".
Предполагается, что основной целью северокорейского лидера является налаживание прочных дипломатических отношений с властями США. Вероятно, Ким Чен Ын даже планирует поспособствовать открытию в Пхеньяне американского посольства.
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