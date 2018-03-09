Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал важное заявление о лидере Северной Кореи. Дипломат подчеркнул в пятницу, что Ким Чен Ын испытывает "сильное желание" начать переговоры с американской стороной.

Руководитель Госдепа отметил, что сообщение о намерении главы КНДР как можно скорее вступить в диалог является одним из самых прогрессивных за последнее время, передает сегодня РИА "Новости".

По словам Тиллерсона, решение президента США Дональда Трампа принять предложение Ким Чен Ына о встрече не стало ни для кого неожиданностью, поскольку американский политик ранее заявлял о своей готовности наладить диалог с северокорейским лидером.