Тиллерсон заявил, что Ким Чен Ын "очень хочет" начать переговоры с США
9 марта 2018, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал важное заявление о лидере Северной Кореи. Дипломат подчеркнул в пятницу, что Ким Чен Ын испытывает "сильное желание" начать переговоры с американской стороной.
Руководитель Госдепа отметил, что сообщение о намерении главы КНДР как можно скорее вступить в диалог является одним из самых прогрессивных за последнее время, передает сегодня РИА "Новости".
По словам Тиллерсона, решение президента США Дональда Трампа принять предложение Ким Чен Ына о встрече не стало ни для кого неожиданностью, поскольку американский политик ранее заявлял о своей готовности наладить диалог с северокорейским лидером.
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