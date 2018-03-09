Пенс: политика властей США по давлению на Северную Корею работает
9 марта 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-президент США Майкл Пенс сделал в пятницу, 9 марта, важное заявление. По мнению политика, деятельность по изолированию КНДР, которую сейчас проводит американское руководство, успешно работает.
Пенс подчеркнул, что успехи действий Штатов подтверждаются предложением властей КНДР обменяться мнениями по денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.
Американский вице-президент добавил, что Пхеньян принял решение начать переговоры по данному вопросу, несмотря на нежелание Вашингтона идти на какие-либо уступки. Пенс добавил, что США и союзники в настоящий момент планируют увеличивать давление на Северную Корею.
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