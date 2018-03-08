Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, "Нафтогаз" получит от "Газпрома" "все до копейки".

Сенатор написал комментарий в Twitter: "Порошенко угрожает: мол, "Газпром" заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится".

Напомним, компания "Нафтогаз" отрапортовала о выполнении задачи, поставленной властями Украины решить проблему дефицита газа в стране. Коммерческий директор компании Юрий Витренко доложил, что "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от российской корпорации "Газпром" на газ из Европы.

Председатель правления российской корпорации "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания не собирается поднимать экономику соседних стран за свой счет.