Украинскому "Нафтогазу" пришлось закупать газ из Европы в 4 раза дороже
5 марта 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская компания "Нафтогаз" отрапортовала о выполнении задачи, поставленной властями Украины решить проблему дефицита газа в стране. Коммерческий директор компании Юрий Витренко доложил, что "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от российской корпорации "Газпром" на газ из Европы.
Газ из Европы обошелся Украине в четыре раза дороже российского. Зато Киев "слез с газовой иглы Москвы".
Витренко написал в Facebook: "За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы .... Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом".
По его мнению, российская компания "оказалась в ловушке, которую подготовил для украинской компании", так как Киев смог обеспечить нехватку газа с помощью Европы и "слез с газовой иглы России".
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее дал распоряжение компании "Нафтогаз" оперативно урегулировать вопрос дефицита газа. Председатель правления "Нафтогаз" Андрей Коболев на заседании СНБО сообщал, что в стране не хватает газа.
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