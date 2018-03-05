Украинская компания "Нафтогаз" отрапортовала о выполнении задачи, поставленной властями Украины решить проблему дефицита газа в стране. Коммерческий директор компании Юрий Витренко доложил, что "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от российской корпорации "Газпром" на газ из Европы. Как «Нафтогаз» сможет решить проблему дефицита газа на Украине

Газ из Европы обошелся Украине в четыре раза дороже российского. Зато Киев "слез с газовой иглы Москвы".

Витренко написал в Facebook: "За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы .... Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом".

По его мнению, российская компания "оказалась в ловушке, которую подготовил для украинской компании", так как Киев смог обеспечить нехватку газа с помощью Европы и "слез с газовой иглы России".

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее дал распоряжение компании "Нафтогаз" оперативно урегулировать вопрос дефицита газа. Председатель правления "Нафтогаз" Андрей Коболев на заседании СНБО сообщал, что в стране не хватает газа.