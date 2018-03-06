Украинский «Нафтогаз» готов к пересмотру контрактов с «Газпромом»
6 марта 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская компания «Нафтогаз» и российская корпорация ОАО «Газпром» готовы к пересмотру контрактов на поставку и транзит природного газа из России, - сообщает kp.ru. В понедельник, 5 марта, «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку газа.
Глава «Нафтогаз-Украина» Юрий Витриенко сообщил о получении документа и сообщил о пересмотре контракта. По его словам, «Нафтогаз» уже предложил несколько дат для трехсторонних переговоров с Россией и Еврокомиссией. Но окончательное решение пока не принято.
В «Нафтогазе» полагают, что российский холдинг рассчитывает на пересмотр или расторжение текущих соглашений, но не стремится к заключению новых контрактов на поставку газа Украине и транзит топлива по ее территории.
Как отметил Витриенко, если договориться о новом контракте не получится, «Нафтогаз» готов к новому арбитражному разбирательству.
Он рассказал, что «Нафтогаз» обратится в «Газпром» за разъяснением ситуации с поставками газа в апреле. Если поставки топлива в следующем месяце не возобновятся, а его покупка в Европе обойдется дороже, чем по контракту с «Газпромом», то Киев потребует у российской компании компенсацию.
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