Президент Украины Петр Порошенко собирается в марте посетить Германию и поднять там тему о строительстве газопровода "Северный поток-2". "Я собираюсь посетить Германию в течение двух-трех недель…И эта целесообразность строительства "Северного потока-2 будет в повестке наших переговоров", — цитирует Порошенко

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Украинский президент уже ранее на встрече с главой минобороны Швеции заявлял, что поведение России относительно поставок газа на Украину является основанием задуматься, насколько обоснованным для энергобезопасности Евросоюза является проект "Северный поток-2". По словам Поршенко, он обсудил с властями Финляндии, Швеции и с вице-президентом США вопрос целесообразности строительства "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Украина выступает против "Северного потока-2" из-за опасения потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые мечтают увеличить экспорт своего газа в Европу.