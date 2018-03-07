Глава нацразведки США признал, что Россия справляется с санкциями
7 марта 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава национальной разведки США Дэниель Коутс представил доклад в котором содержится важное заявление. В документе отмечается, что Российская Федерация справляется с санкциями, введенными ранее Западом.
По словам Коутса, российские власти также пытаются подорвать политическое единство западных стран и испортить отношения Америки с ее союзниками в Европе, передает kp.ru.
В докладе подчеркивается, что Кремль использует ряд методов, которые позволяют внушить населению других государств нужные России представления о той или иной ситуации, причем доказать действия РФ очень сложно. По мнению главы нацразведки США, целью российского руководства также является изменение международной позиции по Крыму.
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